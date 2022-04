Liber la achizițiile directe. Licitațiile, obligatorii doar de la un milion de euro în sus Pragurile privind valoarea achizițiilor directe va fi majorat de peste patru ori in cazul produselor și serviciilor și de zece ori in cazul lucrarilor, potrivit unui proiect de lege inițiat de parlamentarii din coaliția de guvernare. Astfel, licitațiile nu vor mai fi obligatorii decat in cazul achizițiilor cu valori de peste un milion de euro. […] The post Liber la achizițiile directe. Licitațiile, obligatorii doar de la un milion de euro in sus first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

