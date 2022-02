Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a decis, printr-o noua hotarare, ca accesul in magazinele alimentare din centrele si parcurile comerciale sa fie permis tuturor persoanelor cu respectarea anumitor conditii, informeaza Agerpres. Astfel, potrivit Anexei la HCNSU nr.7/2022, se propune…

- Accesul in magazinele alimentare din mall-uri ar urma sa fie permis și pentru cei care nu au certificatul verde COVID, pe baza unei propuneri facuta joi de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Totodata, starea de alerta se prelungește pentru inca 30 de zile. Masca ramane obligatorie in aer…

- Vom putea intra in mall fara a ni se mai cere prezentarea pașaportului COVID. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat o hotarare care prevede eliminarea obligativitații de a prezenta certificatul verde la intrarea in mall-uri. Documentul urmeaza sa ajunga pe masa Guvernului, for decizional…

- Vanzarile producatorilor romani s-au PRABUȘIT cu 50%, in centrele comerciale. Ce spun reprezentantii Asociatiei Forta Fermierilor Vanzarile producatorilor romani s-au PRABUȘIT cu 50%, in centrele comerciale. Ce spun reprezentantii Asociatiei Forta Fermierilor Situație dezastruoasa pentru miile de fermieri…

- Vești importante pentru romani și nu numai. Cand va fi implementat certificatul verde COVID pentru a preveni raspandirea bolii la nivel comunitar. Oficialii țarii au facut anunțul pe care toți cetațenii il așteptau. Ce spune vicepremierul Sorin Grindeanu despre posibilitatea ca certificatul sa fie obligatoriu…

- Pe 31 decembrie 2021, comercianții au stabilit un program special pentru magazinele din mall-uri și supermarketuri. Multe dintre ele se vor inchide mai devreme in seara de Revelion 2022, astfel incat angajații sa poata sarbatori Anul Nou. Afla de pe a1.ro ce orar au centrele comerciale și magazinele…

- Certificatul digital COVID – care a intrat in vigoare din 1 iulie pentru calatoriile in statele Uniunii Europene , iar acum este obligatoriu și pentru accesul in magazine sau la restaurant – este recunoscut, la acest moment, și in 18 țari din afara UE. Lista țarilor din afara Uniuniuu Europene unde…

- Odata cu creșterea cazurilor in Romania, autoritațile au luat masura ca doar persoanele vaccinate sa aiba voie sa intre in spații precum centre comerciale și alte magazine care nu se ocupa cu comerțul alimentar. Persoanele care au avut covid nu iși pot scoate certificat verde Autoritațile permite celor…