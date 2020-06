Liber de mers la mall Relaxarea a venit in sfarșit și pentru iubitorii de cumparaturi in mall. Marile furnicare au inceput sa anime inca de la primele ore, dupa ce patronii și administratorii au depus eforturi ca totul sa se desfașoare in deplina singurața. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

