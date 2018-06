Stiri pe aceeasi tema

- Speak are o relație de mai multe luni cu Ștefania, cunoscuta in showbiz drept “Libelula”. Prezent la un eveniment monden, artistul a vorbit despre viitor și a marturisit ca iși dorește sa se insoare și sa devina parinte. „Nu stiu insa cand o sa fie nunta. Peste cativa ani, sigur o sa fie… ai vazut […]…

- Speak și Ștefania – alintata și „Libelula lu’ Speak” - fac o pereche extrem de poznașa, care demonstreaza ca iubirea este și cu nabadai și cu multe rasete. Cei doi se impung și se tachineaza deseori, cam cum ar fi cazul și acum.

- Speak și iubita lui traiesc o frumoasa poveste de dragoste și au o relație bazata pe incredere, in primul rand. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Artistul a marturisit ca nu are nicio problema ca Ștefania sa iasa și singura in oraș. (CITEȘTE ȘI: „LIBELULA” LUI…

- Betty Salam este insarcinata! Puștoaica de 17 ani se pregatește sa devina mama pentru prima oara. Fiica lui Florin Salam vrea sa țina secret faptul ca este gravida, potrivit apropiaților ei. Bruneta se iubește de trei ani cu iubitul ei, Catalin Vișinescu. Cei doi locuiesc impreuna și au planuri mari…

- Iulia Albu nu prea are cuvinte de apreciere pentru nimeni iar criticile ei in materie de fashion sunt binecunoscute! E greu sa scoți o apreciere de la fosta soție a lui Mihai Albu, insa situația s-a aschimbat radical in privința….mezinei fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu! Dupa ce Elena…