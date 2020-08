Libanul va plasa oficialii portuari din Beirut sub arest la domiciliu - surse Guvernul Libanului a fost de acord miercuri sa plaseze toți oficialii portului din Beirut, care au supravegheat depozitarea și securitatea din 2014 încoace, sub arest la domiciliu, au spus surse ministeriale, relateaza Reuters.

Nu este clar câți oficiali vor fi incluși în aceasta categorie de conducere. Armata va sigura supravegherea arestului la domiciliu pâna când va fi determinat cine este responsabil pentru uriașele explozii din port care au avut loc marți, au spus sursele.

​​Peste o suta de persoane au fost ucise și peste 4.000 ranite în urma enormelor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Substanta care ar fi provocat explozia din Beirut provenea de pe o nava sub pavilion moldovenesc, transmite agentia rusa TASS . 2750 de tone de azotat de amoniu ar fi fost aduse acolo pe o nava sub pavilionul Republicii Moldova, acum cativa ani. Incarcatura a fost confiscata in 2014 de pe nava moldoveneasca…

- Substanta care ar fi provocat explozia din Beirut provenea de pe o nava sub pavilion moldovenesc, transmite agentia rusa TASS citata de publika.md.Potrivit sursei citate, 2750 de tone de azotat de amoniu ar fi fost aduse acolo pe o nava sub pavilionul Republicii Moldova, acum cativa ani.…

- Nava maritima Rhosus, despre care se spune ca fi transportat cele 2,750 de tone de nitrat de amoniu stocate in portul din Beirut, a fost radiata forțat din registrul de stat al navelor al Republicii Moldova din 2014, dupa ce a fost abandonata de proprietarul rus, a declarat pentru UNIMEDIA vicedirectorul…

- Exploziile au fost atat de puternice incat au fost inregistrate de senzorii Institutului american de geofizica drept un cutremur cu magnitudinea de 3,3. In epicentrul exploziei, al carei suflu a fost resimțit pana in insula Cipru, la peste 200 de kilometri distanța, peisajul pare apocaliptic. 10.34…

- Doua explozii uriase in portul din Beirut au distrus marti cartiere intregi in capitala Libanului și s-au soldat cu cel putin 100 de morti si peste 4.000 de raniti, a anuntat miercuri Crucea Rosie libaneza, informeaza AFP si Reuters. Capitala libaneza este un oras devastat, cu zeci de masini avariate…

- Cele 2700 de tone de nitrat de amoniu care au explodat in zona portuara din Beirut ar fi fost transportate acum șase ani de cargoul Rhosus, sub pavilionul Republicii Moldova, dar proprietate a unui afacerist rus, scrie Unimedia, citand publicația moldo-street.com.

- Puternica explozie ce s-a produs marți, 4 august, in Beirut, Liban a fost provocata de 2.750 de tone de nitrat de amoniu, stocate in depozitul portului din Beirut si transportate acum 6 ani de cargoul Rhosus, sub pavilionul Republicii Moldova, dar proprietate a unui afacerist rus, scrie mold-street.com.

- O explozie puternica a zguduit marti in capitala libaneza Beirut provocand ranirea a zeci de persoane, potrivit unor surse de securitate si oficiale, citate de AFP, dpa si Reuters.Puternica deflagratie, care a avut loc in zona portului si a carei origine inca nu este cunoscuta cu certitudine, a fost…