Libanul se bazeaza pe o initiativa a Rusiei in favoarea reintoarcerii in Siria a refugiatilor instalati in tarile vecine, pentru a asigura repatrierea a aproape 900.000 de persoane stramutate pe teritoriul sau, a indicat vineri presedintele libanez Michel Aoun, citat de AFP. Rusia, aliata a regimului de la Damasc, actioneaza acum pentru revenirea in Siria a refugiatilor plecati din cauza conflictului, chiar daca razboiul continua in aceasta tara. Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump au evocat recent acest subiect la summitul desfasurat la Helsinki, dar Organizatia…