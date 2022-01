Libanul este scufundat din nou în întuneric Compania nationala Electricite du Liban (EDL) a anuntat sambata ca centralele sale au fost oprite, acuzand manifestanti ca sunt responsabili pentru acest noua blackout prin sabotarea retelei electrice, noteaza AFP. Electricitatea publica este taiata in mod obisnuit pentru cel putin 20 de ore pe zi in Liban din cauza lipsei de combustibil legata de colapsul economic al tarii. Sambata, manifestantii revoltati de intreruperi au luat cu asalt o centrala de distributie al EDL din regiunea Aramoun, la nord de Beirut, a indicat compania de stat intr-un comunicat. “Manifestantii au deconectat un transformator… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

