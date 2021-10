Stiri pe aceeasi tema

- Libanul a reluat duminica furnizarea de energie electrica, dupa pana produsa cu o zi în urma, când cele mai mari doua centrale energetice din tara au oprit activitatea din lipsa de carburanti, a transmis Ministerul Energiei de la Beirut, care a mai anuntat ca banca centrala a aprobat un…

- Pentru sezonul rece, Guvernul Cițu a adoptat o schema de compensare a facturilor la energia electrica și gaze naturale, valabila in perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022. Reducerea va aparea direct pe factura, fara sa mai fie nevoie ca beneficiarii sa prezinte acte doveditoare și sa intreprinda…

- Senatul a adoptat, luni, in unanimitate, ca prima camera sesizata, OUG 84/2021 referitoare la debransarea/deconectarea clientilor rau-platnici la gaze naturale si energie electrica, amendand actul normativ prin exceptarea de la debransare a anumitor consumatori, in starea de alerta, anunța Agerpres.…

- Procuratura Generala a inițiat urmarirea penala pe faptul delapidarii mijloacelor financiare ale statului prin intermediul unor scheme criminale in procesul de import a energiei electrice in Republica Moldova, cu prejudicierea statul in proporții deosebit de mari.

- Consumul final de energie electrica in primele sapte luni a fost de 32.458 milioane kWh, cu 7% mai mare fata de perioada corespunzatoare a anului 2020, in timp ce exportul de energie electrica al Romaniei a crescut cu 52,5%, la 4.413 milioane kWh, fata de aceeasi perioada a anului trecut, a anuntat…

- Resursele de energie electrica in primele sapte luni au fost de 40.274,7 milioane kWh, in crestere cu 3.858,6 milioane kWh, fata de perioada corespunzatoare a anului 2020, arata datele INS. Productia din termocentrale a fost de 12.630,2 milioane kWh, in crestere cu 1.472,3 milioane kWh (+13,2%). Productia…

- Aproape jumatate dintre clienții casnici nu aveau semnate, la finalul lunii iulie, contracte pe piața concurențiala la gaze și la energie electrica. “La sfarsitul lunii iulie, pe piata de energie electrica, din aproape 8,9 milioane de clienti casnici peste 4,9 milioane, aproape 56%, aveau un contract…

- Aproape 44% dintre clientii casnici nu aveau semnate la finele lunii iulie contracte pe piata concurentiala atat la gaze naturale, cat si pentru energie electrica, potrivit datelor prezentate, marti, intr-o conferinta de specialitate, de catre Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele Autoritatii Nationale…