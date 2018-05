Libanezii votează în primele alegeri legislative după nouă ani Alegatorii din Liban au iesit duminica la vot in primele alegeri legislative care au loc in aceasta tara dupa noua ani, informeaza AFP, Reuters si dpa. Peste 3,6 milioane de alegatori sunt asteptati la urne pentru a-i alege din cei aproape 600 de candidati pe cei 128 de membri ai parlamentului. Birourile de vot s-au deschis la ora locala 07.00 (04.00 GMT), iar in capitala Beirut in fata mai multor sectii de votare se formasera deja cozi de la prima ora. Urnele se inchid la ora locala 07.00 pm, rezultatele oficiale fiind asteptate probabil luni. Alegerile sunt monitorizate de peste 100 de observatori… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

