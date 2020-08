Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Special pentru Liban (TSL) a anuntat miercuri ca va amana pronuntarea verdictului in procesul in care patru barbati sunt acuzati ca au participat la asasinarea in 2005 a fostului premier libanez Rafic Hariri, decizie luata in urma exploziilor devastatoare care au avut loc marti la Beirut,…

- Membrii conducerii portuli din Berlin au fost plasati in arest la domiciliu dupa exploziile devastatoare de marti seara. Pagubele sunt estimate intre 3 si 5 miliarde de dolari, iar 300.000 de oameni au ramas fara locuinte. Libanul mai are rezerve de grane pentru ''ceva mai putin de o luna'', in conditiile…

- O noua ipoteza in cazul exploziilor care s-au produs, marti seara, in portul din Beirut. Deflagratia ar avea legatura cu Republica Moldova. Mai exact, nitratul de amoniu care a explodat intr-un depozit portuar ar fi fost confiscat, in 2015, dintr-o nava cargo sub pavilionul Republicii Moldova care a…

- Bilantul provizoriu al exploziilor din Liban a crescut la 73 de morti si 3.700 de raniti, au anuntat oficial ai Ministerului Sanatatii.Bilantul este provizoriu, iar spitalele sunt deja saturate din cauza numarului mare de raniti. Exploziile violente din Beirut ar putea sa fi fost cauzate…

- O femeie din Buzau stabilita in Liban a declarat, pentru News.ro, ca exploziile din Beirut s-au resimtit asemenea unui cutremur de 4,5 grade, desi ea se afla intr-o zona de munte, la o ora de mers cu masina de locul deflagratiilor. ”Strazile arata destul de rau in zona producerii exploziei. Se vorbeste…

- Exploziile violente care au zguduit marti zona portului din Beirut ar fi putut fi cauzate de ''materiale explozive'' confiscate si stocate intr-un depozit de ''ani de zile'' a declarat marti un responsabil din domeniul securitatii, relateaza AFP.

- Exploziile violente din Beirut de marți seara s-au resimțit la 240 de kilometri, pana in Cipru, iar unii dintre locuitorii insulei mediteranene au crezut ca este vorba de un cutremur, relateaza BBC .

- Zeci de oameni au fost raniți in urma unei explozii ce a avut loc in portul Beirut, in urma cu puțin timp. Deflagrația masiva vine cu puțin timp inainte de a fi anunțat verdictul in cazul uciderii fostului prim-ministru Rafik Hariri, care a avut loc in 2005.