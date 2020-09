Liban: Un nou guvern în 15 zile (Macron) Toate fortele politice libaneze s-au angajat sa formeze un guvern in termen de 15 zile, a anuntat marti seara presedintele francez, Emmanuel Macron, intr-o conferinta de presa, dupa vizita sa efectuata la Beirut, relateaza AFP.



"Toate partidele politice, fara exceptie, s-au angajat in aceasta seara, chiar aici, ca formarea acestui guvern cu misiune nu va dura mai mult de doua saptamani", a declarat presedintele francez, dupa discutii cu principalii lideri politici.



El a adaugat ca guvernul va reuni personalitati ''competente'' si va fi format

Sursa articol si foto: agerpres.ro

