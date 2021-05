Liban: Trei rachete trase spre teritoriul israelian Trei rachete au fost lansate joi din sudul Libanului spre Israel, a indicat o sursa militara libaneza, noteaza AFP.



Armata israeliana a confirmat tirurile, dar a subliniat ca rachetele au cazut in Marea Mediterana.



Potrivit unor surse militare si de securitate libaneze, proiectilele au fost trase dintr-o zona aflata langa tabara de refugiati palestinieni din Rachidiye, in sudul Libanului, o tara invecinata cu Israelul.



O sursa apropiata Hezbollah, dusman de moarte al Israelului, a indicat ca aceasta miscare armata libaneza nu a fost implicata in tirurile respective.

