- Donatorii internationali au promis alocarea unor "resurse majore" pentru reconstructia Libanului, conditionand asistenta straina de reforme care sa asigure distribuirea ajutoarelor in mod transparent, potrivit Mediafax.Reprezentantii a 30 de tari au participat la videoconferinta internationala…

- Puterile mondiale ar trebui sa lase deoparte dezacordurile si sa sprijine poporul libanez, intrucat insusi viitorul Libanului este in joc dupa explozia catastrofala care a devastat in urma cu cinci zile Beirutul, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron in deschiderea unei videoconferinte de…

- Daca pana acum cauzele celor doua explozii care au distrus capitala libaneza erau atribuite doar neglijenței și a managementului defectuos al depozitelor portuare, vineri a fost pentru prima data in mod oficial pomenita posibilitatea unui atac extern. Atfel, presedintele libanez Michel Aoun a declarat…

- Videoconferinta donatorilor in sprijinul Libanului, a carui capitala Beirut a fost devastata in aceasta saptamana de explozii de proportii, va avea loc duminica la 12:00 GMT (15:00, ora Romaniei), coorganizata de ONU si de Franta, a transmis presedintia franceza pentru AFP. Sambata dimineata,…

- Presedintele SUA Donald Trump si omologul sau francez Emmanuel Macron au discutat, in cadrul unei convorbiri telefonice, despre colaborarea cu alte tari pentru a trimite ajutor imediat in Liban precum si despre prelungirea embargoului Natiunilor Unite privind armele impus Iranului, a declarat vineri…

- Spre Beirut se indreapta, din lumea intreaga, mesaje de incurajare și o mulțime de ajutoare medicale, alimentare, echipe de intervenție specializate in cautari. Este momentul demonstrațiilor de solidaritate internaționala.