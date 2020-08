Stiri pe aceeasi tema

- In urma exploziilor de proporții care au zguduit capitala țarii provocand pagube uriașe, guvernul libanez a decretat miercuri stare de urgenta timp de doua saptamani in orasul Beirut, relateaza AFP, citata de Agerpres.Anunțul a fost facut, miercuri, de ministrul Informatiei, Manal Abdel Samad, care…

- Cel putin 113 persoane au murit in urma exploziilor devastatoare de marti din portul Beirut si zeci au fost date disparute, potrivit unui nou bilant anuntat miercuri de ministrul sanatatii, Hamad Hassan. Puternicele deflagratii de marti seara s-au soldat si cu 4.000 de raniti. "Exista inca, cu siguranta,…

- Agențiile internaționale de presa au anunțat producerea, marți dupa-amiaza, a doua puternice explozii succesive in zona portuara din Beirut, capitala Libanului. Imagini impresionante au circulat pe rețelele de socializare aratand amploarea exploziilor și a pagubelor. Marți noaptea, potrivit unui bilanț…

- Camera Deputatilor a adoptat tacit, luni, un proiect de lege care prevede ca, prin exceptie, in cazuri justificate reprezentate de declansarea starii de urgenta, starii de alerta si de efectele generate de acestea, Ministerul Educatiei si Cercetarii poate inlocui probele de la Evaluarea nationala…

- „Criteriul enunțat exemplificativ pentru reintrarea in Stare de Urgența (10.000 de cazuri in 5 zile) ar fi indeplinit intre 1 și 3 august”... The post Raed Arafat, mesaj despre reintrarea Romaniei in stare de urgența de la 1 august. Care este criteriul stabilit in acest sens appeared first on Renasterea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat stare de urgenta dupa ce 20.000 de tone de petrol au ajuns intr-un rau in zona Cercului Arctic, relateaza BBC preluat de news.ro/ Deversarea a avut loc dupa ce un rezervor de carburant de la o centrala din apropiere de Norilsk a colapsat vineri. Putin s-a aratat…

- Presedintele Macedoniei de Nord, Stevo Pendarovski, a anuntat sambata prelungirea cu doua saptamani a starii de urgenta in tara, dupa o agravare a epidemiei de COVID-19, cu o suta de cazuri noi si 16 decese in ultimele trei zile, relateaza AFP, potrivit Agerpres. 'Tinand cont de ultimele evolutii,…