Presedintele parlamentului libanez si lider al miscarii siite Amal, Nabih Berri, a lansat luni un apel la 'schimbarea sistemului confesional' care guverneaza viata politica din Liban si pe care il considera 'sursa tuturor relelor', transmite AFP.



'In ajunul centenarului Marelui Liban, catastrofa din port a scos la iveala (...) ca edificiul sistemului politic si economic s-a prabusit in intregime', a declarat Berri intr-un discurs televizat.



Explozia devastatoare produsa in ziua de 4 august in portul Beirut, in care au murit cel putin 188 de persoane…