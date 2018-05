Stiri pe aceeasi tema

- Separatistii catalani nu ar mai reusi sa obtina majoritatea in parlament in cazul organizarii unor noi alegeri, rezulta dintr-un sondaj de opinie realizat de NC Report pentru ziarul "La Razon" in luna martie. Pierderea a trei locuri de catre forțele separatiste - JxCat, ERC și CUP - le-ar lasa cu 67…

- Peste 35 de angajatori participa saptamana viitoare, pe 20-21 martie, la Targul de Cariere Brașov. Evenimentul se desfașoara la Hotel Kronwell și se adreseaza atat persoanelor cu mai puțina experiența, cat și celor ce au dobandit cunoștințe solide in diferite domenii de activitate. Locuri…

- Protectia sociala a reprezentat in 2016, in toate statele membre ale Uniunii Europene, cel mai important domeniu al cheltuielilor guvernamentale, iar Romania (11,6%) s-a aflat printre tarile care au alocat cel mai scazut procent din PIB pentru acest sector, arata datele prezentate vineri de Oficiul…

- Studentii Universitatii "Ștefan cel Mare" cunoscatori ai limbii germane, indiferent de nivel, au oportunitatea de a obtine un loc de munca in cadrul companiei germane Karls, care numara in prezent sute de angajati din Europa.Dominika Pacek, responsabila de recrutari, a subliniat faptul ...

- Stadionul "Dan Paltinisanu" e pe cale sa devina istorie. Actuala constructie va fi demolata si inlocuita cu una noua, moderna... The post Se aude freamat dinspre noul stadion al Timisoarei. Va avea 30.000 de locuri appeared first on Renasterea banateana .

- Piața din Romania a devenit extrem de atractiva pentru companiile straine și asta mai ales pentru ca mana de lucru este mult mai ieftina decat in alte parți. Astfel se explica interesul jucatorilor de nivel mondial.Deși s-a tot vorbit despre venirea sa inca din 2017, pana acum, nu s-a facut…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a facut publica lista posturilor vacante, scoase la concurs de catre angajatori din Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Blaj, Cugir și Campeni. Este vorba despre 434 de locuri de munca in diferite domenii. Agentia locala pentru ocuparea fortei de munca Alba…

- In aceasta saptamana, angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, 823 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Malta si Germania. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Spania…