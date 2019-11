Liban: O persoană a murit împuşcată pe un drum blocat de manifestanţi Libanul se confrunta de la 17 octombrie cu o miscare de protest inedita cerand plecarea intregii clase politice, aproape neschimbata de mai multe decenii si considerata corupta si incapabila de a pune capat crizei economice. In pofida unor violente sporadice, mobilizarea a ramas pasnica in linii mari. Marti seara, incendiind cosuri de gunoi si pneuri, manifestantii au blocat mai multe artere si drumuri in tara, in special in orasele din sud si la Tripoli in nord. Un barbat, Ala Abu-Fakhr, a fost impuscat in cap in sectorul Khaldah, in sudul capitalei, a transmis Agentia nationala… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

