Liban: Ministrul de externe demisionează, invocând ''lipsa de voinţă politică'' de a face reforme Ministrul de externe al Libanului, Nassif Hitti, a demisionat luni, invocand lipsa de vointa politica in ce priveste reformele, in conditiile in care tara sa se confrunta cu o grava criza financiara care ii pune in pericol stabilitatea, relateaza Reuters si dpa. Donatorii straini ai Libanului, unde razboiul civil din 1975-1990 continua sa-si faca simtite efectele, au subliniat ca nu vor acorda asistenta pana cand Beirutul nu va lansa reforme pentru a combate risipa si coruptia la nivelul statului, ce reprezinta cauzele principale ale crizei. Tratativele cu FMI au fost amanate, pe fondul neintelegerilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

