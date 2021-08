Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia siita libaneza Hezbollah a lansat, vineri, zece rachete spre nordul Israelului, iar armata israeliana a ripostat cu obuze de artilerie spre zone din sudul Libanului, in ceea ce este o escaladare grava...

- Peste zece rachete au fost lansate vineri dinspre Liban catre Înaltimile Golan ocupate de Israel, ceea ce a declansat alarma antiaeriana în mai multe localitati israeliene, acesta fiind al doilea incident de acest tip în regiune în numai doua zile, transmite EFE citata de Agerpres.…

- Aviatia israeliana a revendicat joi primele sale raiduri aeriene asupra Libanului dupa circa sapte ani, precizand ca a vizat instalatii de lansare de rachete, in urma tirurilor indreptate catre nordul Israelului provenind din Libanul de sud, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Avioane de lupta ale…

- Hezbollah intra in lupta inpotriva israelului dupa ce rachete au fost trase asupra statului evereu din sudul Libanului, zona dominata de gruparea islamista pro-iraniana. Armata israeliana a atacat, miercuri dupa-amiaza, pozitii islamiste din sudul Libanului, ca reactie la un atac cu rachete lansat…

- Benjamin Netanyahu profita de haos pentru a-si consolida pozitia subreda de prim-ministru, dupa cum profita si liderul palestinian Abu Mazen, bucuros sa amane pentru a unsprezecea oara alegerile din teritoriile palestiniene, care altfel ar fi castigate de islamistii Hamas.

- Dupa ce Hamas a anuntat ca a lansat marti 137 de rachete intr-un interval scurt pentru a depasi scutul antiracheta israelian „Domul de Fier”, Israelul a postat mai multe inregistrari video care arata scutul facandu-si datoria asa cum era de asteptat.

- Tensiunile dintre israelieni si palestinieni au escaladat marti, in timp ce militantii palestinieni din Gaza au tras sute de rachete catre Israel, care la randul sau a intensificat atacurile aeriene asupra enclavei de coasta, pe masura ce tulburarile s-au raspandit din orase in afara Ierusalimului,…