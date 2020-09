Liban: Liderul Hezbollah declară că susţine iniţiativa franceză Liderul gruparii siite libaneze Hezbollah, Hassan Nasrallah, a declarat marti ca sustine initiativa Parisului care solicita formarea unui guvern in Liban cat mai curand posibil pentru a debloca ajutoarele internationale cruciale, dar a cerut o ''revizuire'' a tonului si a modului de a actiona, relateaza AFP.



"Salutam initiativa franceza (...) dar intimidarile din ultima luna nu trebuie sa continue", a spus Nasrallah intr-un discurs televizat.



''Nu acceptam acuzatia voastra de tradare (...) Respingem si condamnam acest comportament condescendent'',… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

