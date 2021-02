Curtea de Casatie libaneza l-a recuzat joi pe judecatorul de instructie responsabil cu ancheta referitoare la explozia din portul Beirut, o decizie pe care activistii au denuntat-o ca fiind o 'parodie de justitie', ce vine sa ilustreze ingerintele si presiunile unei clase politice corupte, transmite AFP. La sase luni de la tragedia din 4 august, soldata cu peste 200 de morti si 6.500 de raniti, ancheta risca sa reporneasca de la zero prin plecarea judecatorului Fadi Sawan, in vreme ce opinia publica libaneza si partenerii internationali ai Libanului, in special Franta, asteapta inca raspunsuri.…