Liban: Informaţii false au inundat reţelele de socializare după explozia de la Beirut (analiză France Presse) La scurt timp dupa uriasa explozie ce a devastat capitala libaneza Beirut, nenumarate informatii false au inundat retelele de socializare, alimentand indeosebi teza complotului in jurul acestui accident, noteaza miercuri AFP intr-o analiza.



Dubla explozie - a doua a fost de fapt cea mai devastatoare - din 4 august in zona portuara din Beirut, unde era stocata o cantitate enorma de azotat de amoniu, a devastat portul si cartierele din jur, facand din capitala libaneza un oras sinistrat, in plina pandemie de COVID-19.



Imaginile arata scene apocaliptice. Pe retelele de socializare,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Obiectele ramase intacte in altarul unei biserici ortodoxe din Beirut dupa explozia din capitala Libanului. Biserica ortodoxa greaca Sfantul Dimitrios din Achrafieh este la mai puțin de un kilometru distanța de locația unde a avut loc explozia din Beirut. Parintele Youil Nassif s-a grabit pentru a verifica…

- UPDATE – Libanul este in doliu astazi, dupa ce o explozie uriasa in capitala Beirut a distrus cartierul portului si a provocat haos in tot orasul. Bilantul tragic, inca provizoriu, cel putin 78 de morti si aproape 4.000 de raniti. Deocamdata nu sunt informatii ca, printre victime, s-ar afla si romani,…

- Doua explozii uriase in portul din Beirut au distrus marti cartiere intregi in capitala Libanului și s-au soldat cu cel putin 100 de morti si peste 4.000 de raniti, a anuntat miercuri Crucea Rosie libaneza, informeaza AFP si Reuters. Capitala libaneza este un oras devastat, cu zeci de masini avariate…

- Imagini dezolante apar dupa ce o explozie masiva a zguduit capitala Libanului, Beirut, in seara de marți. Sute de oameni sunt raniți, au membre fracturate sau sunt acoperiți de fragmente de cioburi și sticla, iar alte zeci, cel puțin au murit. Beirut arata acum ca un oraș dupa razboi.

- Imagini cu deflagrația au aparut pe rețelele de socializare. Pagubele provocate au fost semnificative. Incidentul a avut loc cu cateva zile inainte de verdictul unui tribunal ONU. Mai multe victime intr-o explozie de proporții Capitala libaneza, Beirut a fost zguduita de doua explozii puternice. Pe…

- Premierul libanez Hassan Diab a decretat miercuri zi de doliu national in Liban, pentru "victimele exploziei din portul de la Beirut".Presedintele Michel Aoun a convocat o "reuniune urgenta" a Consiliului Superior al Apararii, conform lefigaro.fr. Citește și: Avocatul Gheorghe Piperea…

- O explozie puternica a zguduit capitala libaneza Beirut, relateaza site-ul Russia Today. Pe rețelele de socializare au aparut imagini inregistrari cu deflagrația, care a provocat pagube semnificative.Explozia a avut loc in portul din Beirut, iar mai multe cartiere au fost zguduite.

- Doua adolescente au cazut victimele unei asa-numite "crime de onoare" in nord-vestul Pakistanului, in urma unui filmulet care a circulat pe internet, informeaza duminica bbc.com. Se crede ca tinerele au fost impuscate mortal de membrii familiei la inceputul saptamanii trecute intr-un sat aflat in apropierea…