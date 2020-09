Incendiul care s-a declansat joi in portul Beirut este posibil sa fi fost cauzat de un act de "sabotaj", "o eroare tehnica" sau "o neglijenta", a declarat presedintele Michel Aoun, adaugand ca cei responsabili vor trebui sa dea socoteala, relateaza AFP.



"Incendiul de astazi ar putea fi un act de sabotaj international, rezultatul unei erori tehnice (...) sau al unei neglijente", a declarat presedintele in deschiderea unei reuniuni a Consiliului superior de aparare.



"In oricare dintre aceste cazuri, cauza trebuie cunoscuta cat mai rapid posibil si responsabilii trebuie trasi…