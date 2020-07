Liban: Hezbollah dezminte orice implicare în ''confruntări'' cu Israelul Miscarea siita Hezbollah a negat luni orice implicare in ''confruntari'' cu Israelul, dupa lupte la granita raportate de statul evreu si declansate potrivit acestuia de o ''tentativa de infiltrare a unei celule teroriste'', relateaza AFP.



"Pana acum rezistenta islamica nu a participat la nicio confruntare, nu a deschis focul in cursul evenimentelor din ziua respectiva", a dat asigurari miscarea siita, potrivit unui comunicat.



''Tot ceea ce mass-media inamice relateaza despre o operatiune de infiltrare din Liban care ar fi fost dejucata…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

