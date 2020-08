Liban: Guvernul instituie starea de urgenţă la Beirut pentru două săptămâni Guvernul libanez a decretat miercuri stare de urgenta timp de doua saptamani in orasul Beirut, a doua zi dupa exploziile de proportii din portul orasului care au provocat pagube fara precedent in capitala, relateaza AFP.



Guvernul a decretat "stare de urgenta in orasul Beirut timp de doua saptamani", a anuntat intr-o conferinta de presa ministrul informatiei, Manal Abdel Samad, precizand ca "o putere militara suprema va fi imediat insarcinata cu prerogative in materie de securitate".



De asemenea, guvernul libanez a cerut arestul la domiciliu pentru orice persoana implicata…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

