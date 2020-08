Liban: Gaze lacrimogene împotriva manifestanţilor antiguvernamentali la Beirut Fortele de ordine libaneze au folosit gaze lacrimogene joi seara pentru a dispersa zeci de manifestanti care protestau dupa explozia masiva mortala din portul Beirut în aceasta saptamâna, devenita un simbol al incompetentei si coruptiei autoritatilor, informeaza vineri France Presse, citata de Agerpres. Protestatarii au vandalizat magazine si au aruncat cu pietre în politisti în cartierul parlamentului, potrivit Agentiei nationale de informatii. Mai multi manifestanti au fost raniti în riposta politiei, a precizat agentia oficiala.



