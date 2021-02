Liban: Franţa şi SUA cer formarea de urgenţă a unui guvern Secretarul de stat al SUA Antony Blinken si ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian au cerut joi Libanului sa formeze fara nicio intarziere un guvern, o conditie prealabila pentru un ''sprijin structural si pe termen lung'' din partea comunitatii internationale, relateaza AFP. Intr-un comunicat comun, ei au subliniat ''nevoia urgenta si vitala ca oficialii libanezi sa-si puna in aplicare in cele din urma angajamentul de a forma un guvern credibil si eficient si de a lucra in vederea realizarii reformelor necesare, in conformitate cu aspiratiile poporului libanez''.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

