Liban: Franţa cere ''formarea rapidă a unui guvern care să dovedească'' populaţiei Ministrul de externe francez, Jean-Yves le Drian, a cerut luni Libanului ''formarea rapida a unui guvern care sa dovedeasca populatiei'', dupa demisia echipei aflate la putere, in urma exploziei devastatoare care a avut loc saptamana trecuta in portul din Beirut, relateaza AFP. ''Prioritatea trebuie sa fie formarea rapida a unui guvern care sa dovedeasca in fata populatiei si care sa aiba misiunea de a raspunde provocarilor principale ale tarii, in special reconstructia Beirutului si reformele fara de care tara se indreapta catre colaps economic, social si politic", a declarat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 57.000 de oameni au semnat o petiție prin care se solicita Franței sa preia controlul asupra Libanului in urma exploziei mortale din Beirut. Criticii spun ca atat corupția, cat și gestionarea greșita din partea guvernului libanez a fost cauza, potrivit Deutsche Welle . Peste 57.000 de persoane…

- Presedintele Emmanuel Macron a anuntat ca Franta este in proces de a trimite ajutoare Libanului dupa explozia de proportii ce a avut loc marti in portul capitalei Beirut, informeaza dpa, potrivit Agerpres."Franta este alaturi de Liban. Intotdeauna", a postat Macron pe Twitter."Ajutoare si…

- Uniunea Europeana va coordona masurile de sustinere pentru populatia din Hong Kong si a avertizat ca aplicarea legii privind securitatea impusa de Beijing în fosta colonie britanica va avea ''un impact'' asupra relatiilor sale cu China, a anuntat luni seful diplomatiei europene,…

- bull; Ludovic Orban a cerut controale si masuri in contextul pandemiei de coronavirusPrim ministrul Romaniei, Ludovic Orvan, conduce astazi sedinta de Guvern, iar in debutul acesteia le a cerut membrilor cabinetului controale zilnice, raportari si masuri pentru respectarea normelor de protectie sanitara,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a desemnat vineri in functia de prim-ministru pe Jean Castex, inalt functionar si primar, care a coordonat strategia de redeschidere a societatii dupa izolarea impusa de criza coronavirusului, transmit agentiile internationale de presa. Castex va fi insarcinat…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatatii, anunta ca s-a decis in sedinta de Guvern de azi prelungirea starii de alerta cu 30 de zile. Noua stare de alerta vine cu o serie de masuri de asa-zisa relaxare fata de precedenta perioada."S-a decis prelungirea cu 30 de zile a starii de urgenta. In aceste…

- Ministrul francez de interne Christophe Castaner a cerut luni "toleranta zero" pentru rasism in randul fortelor de ordine si a anuntat renuntarea la o metoda de arestare controversata, denumita "strangulare", relateaza AFP. "Niciun rasist nu poate purta in mod demn uniforma de politist…

- Avand in vedere interesul mass-media asupra procesului intern de reorganizare a Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei (MLPDA), fac urmatoarele precizari: Hotararea de Guvern nr. 358 din 30 aprilie 2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii…