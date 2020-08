Stiri pe aceeasi tema

- O explozie masiva a zguduit orașul Beirut, capitala Libanului, marți, in contextul in care se așteapta verdictul in cazul uciderii fostului prim-ministru Rafik Hariri in 2005, relateaza BBC, potrivit digi24.ro. Autoritațile de la Beirut anunța ca cel puțin 50 de oameni au murit și aproximativ 2750 sunt…

- O dubla explozie extrem de puternica a avut loc, marți dupa-amiaza in orașul libanez Beirut. Cel mai recent bilanț transmis de postul Al Arabiya anunța cel putin 30 de morți și peste 3.000 de raniți. Postul CNN anunța 25 de morți și 2.500 de raniți.

- Zeci de oameni au fost raniți in urma unei explozii ce a avut loc in portul Beirut, in urma cu puțin timp. Deflagrația masiva vine cu puțin timp inainte de a fi anunțat verdictul in cazul uciderii fostului prim-ministru Rafik Hariri, care a avut loc in 2005.

- Potrivit ultimelor informatii, 50 de persoane si-au pierdut viata, iar alte cateva sute au fost ranite dupa o explozie puternica produsa marti la un depozit de materiale inalt explozive din portul Beirut, capitala Libanului, potrivit rador.ro.Citește și: Mutarea pandemiei! Gigantul Kaufland…

- Doua explozii puternice au avut loc, marti dupa-amiaza, in capitala Libanului, Beirut, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate citate de postul Al Arabiya si de Agentia France-Presse. Deflagratia s-a produs in zona portuara Karantina din Beirut. Potrivit unor surse militare citate de presa…

- Zeci de persoane au fost ranite in urma exploziei puternice produse marti dupa-amiaza in orasul libanez Beirut, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate libaneze citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Figaro.Potrivit surselor citate, in capitala Libanului au avut loc…