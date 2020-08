Stiri pe aceeasi tema

- Presa libaneza a relatat totodata ca vineri va sosi din Irak si o cantitate de grau, tot sub forma de ajutor, deoarece explozia a produs un deficit de grau in capitala din Liban, potrivit guvernatorului. Intre timp, echipele de salvare au scos miercuri corpuri de sub daramaturile cladirilor prabusite…

- Comisia Europeana vrea sa protejeze companiile europene de preluari sustinute de state non-UE și sa controleze banii straini care intra pe piața unica Comisia Europeana vrea sa aiba prerogative mai ample in privinta preluarii unor participatii la companiile europene de catre firme sustinute de state…

- Franta, Germania si Italia au incheiat cu compania Astrazeneca un contract pentru furnizarea a 400 de milioane de doze de vaccin impotriva coronavirusului, a anuntat sambata ministrul italian al sanatatii, Roberto Speranza, printr-un mesaj pe Facebook. Conform informatiilor preluate de Reuters, vaccinul…

- Instituțiile europene au trimis in șomaj sute de translatori, fara indemnizatii Sute de translatori independenti care lucrau pentru institutiile europene s-au vazut trimisi in somaj si fara indemnizatii in contextul pandemiei de COVID-19, ei denuntand o "absenta a dialogului social". Problema…

- Proiectul de lege pentru ieșirea treptata din starea de urgența in sanatate la data de 10 iulie va fi prezentat, miercuri, de guvernul francez, noteaza postul de televiziune France 24.Astfel, guvernul francez dorește ca pe 10 iulie sa puna capat starii de urgența sanitara instituita pe 24 martie, in…

- „Am aprobat o ordonanța de urgența pentru susținerea marilor consumatori de energie. Sunt 15 companii mari consumatoare de energie, care au angajați direct peste 100.000 de oameni", a declarat Virgil Popescu, dand exemplu Sidex, Alro etc. Ministrul a spus ca Ordonanța de Urgența 114 a Guvernului…

- Romania a intrat, oficial, de astazi vineri, la ora 00.00, in stare de alerta. Ministrul de Interne, Marcel Vela, impreuna cu ministrul Sanatatii, Nelu Tataru si seful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, au prezentat azi noapte Hotararea privind starea de alerta. Incepand…

- "O reintrare in izolare in regim de urgenta trebuie anticipata", a avertizat Jean Castex in raportul sau asupra iesirii din izolare publicat luni, invitand la pastrarea "reversibilitatii masurilor" in caz de recrudescenta a epidemiei de coronavirus. "In absenta, pe termen scurt, a unui vaccin sau…