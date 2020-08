Stiri pe aceeasi tema

- Costul pagubelor cauzate de explozia devastatoare produsa saptamana trecuta in portul din Beirut depaseste 15 miliarde de dolari, a anuntat miercuri presedintele libanez, Michel Aoun, relateaza Agerpres.„Estimarile preliminare pentru pierderile suferite (dupa) explozia din port depasesc 15 miliarde…

- Explozia uriasa care a devastat saptamana trecuta cartiere din capitala libaneza Beirut s-a soldat cu 171 de morti si peste 6.000 de raniti, potrivit unui nou bilant al Ministerului Sanatatii, relateaza AFP. Un bilant anterior a indicat 160 de morti. Explozia din portul Beirut a fost provocata…

- Guvernul libanez condus de premierul Hassan Diab a luat decizia de a demisiona, a anunțat luni ministrul Sanatații, citat de Euronews.”Intre guvernul a demisionat”, a declarat ministrul Sanatații Hamad Hassan, la finalul ședinței Executivului de luni.Oficialul a adaugat ca premierul Hassan Diab urma…

- Națiunile Unite avertizeaza ca in Liban s-ar putea declanșa o criza umanitara, in contextul in care marți, 4 august, a avut loc o explozie catastrofala la Beirut. Președintele Libanului, Michel Aoun, a anunțat ca autoritatile locale vor examina daca aceasta a fost declansata de „interferente externe”,…

- Guvernul Australiei anunta un ajutor de 1,4 milioane de dolari destinat LibanuluiGuvernul Australiei a anuntat, joi, decizia de acordare a unui ajutor initial de doua milioane de dolari australieni (1,4 milioane de dolari SUA) Libanului, dupa explozia devastatoare produsa in zona portuara…

- Si consulatul Republicii Moldova in Liban a fost avariat dupa explozia de ieri din portul din Beirut. Aflata la cinci kilometri de epicentrul exploziei, cladirea consulatului s-a ales cu geamurile si usile sparte. Informatia a fost confirmata pentru Publika TV de catre Svetlana Gamurari, secretarul…

