Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin zece persoane au fost ranite duminica in Liban intr-o explozie produsa intr-un depozit de combustibil in zona de frontiera cu Siria, a anuntat Crucea Rosie libaneza, potrivit AFP. In zona se afla mai multe rute frontaliere ilegale destinate contrabandei, potrivit agerpres.ro.…

- Cel putin patru persoane au fost ranite cu focuri de arma sambata dimineata in cartierul Kreuzberg din Berlin, a anuntat politia germana, citata de dpa, potrivit Agerpres. Agenti de politie au cercetat zona, localizata in apropierea cartierului general al Partidului Social-Democrat german (SPD),…

- Mai multe persoane au fost grav ranite in urma unei puternice explozii care a avut loc la un depozit din zona portuara a orasului englez Bristol, azi, in jurul pranzului, anunța Reuters, citata de agerpres . Serviciile de pompieri au transmis mai devreme pe Twitter ca au fost solicitate sa intervina…

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata si alte 15 au fost ranite dupa ce o masina a intrat intr-o zona pietonala din orasul german Trier (sud-vest), incident ce survine pe fondul temerilor de atentate, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Politia nu a fost in masura sa precizeze daca este…

- O explozie urmata de un incendiu s-a produs, in noaptea de joi spre vineri, la Ferma Visani din Insula Mare a Brailei, la o instalatie de produs peleti din lucerna, in urma evenimentului fiind anuntate trei victime, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al ISU Braila, Stefan Stoian.Citește…

- O explozie puternica s-a produs joi dimineața intr-un bloc din Galați. Aproape tot parterul imobilului a fost distrus. Potrivit ISU, au fost inregistrate 5 victime, dintre care una cu arsuri pe 50% din suprafata corporala și 4 victime cu traumatisme usoare.

- O noua explozie a avut loc in Beirut, vineri seara, in care cel puțin patru oameni au murit, iar mai multe persoane sunt ranite, dupa ce un rezervor de combustibil a sarit in aer, scrie The Guardian. Un rezervor de combustibil amplasat intr-un cartier dens populat a sarit in aer in capitala Libanului.…