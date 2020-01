Stiri pe aceeasi tema

- Noi proteste violente au avut loc miercuri seara în capitala Libanului, Beirut, iar zeci de persoane au fost ranite dupa ce forțele libaneze de securitate au folosit forța pentru a dispersa manifestanții, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, citat de Mediafax. Libanul este afectat…

- Zeci de persoane au fost ranite in urma confruntarilor violente intre forțele de ordine și protestatarii antiguvernamentali, produse duminica seara la Beirut, fiind pentru a doua zi consecutiva cand se inregistreaza astfel de incidente, potrivit site-ului postului BBC News

- Zeci de persoane au fost ranite in urma confruntarilor violente intre forțele de ordine și protestatarii antiguvernamentali, produse duminica seara la Beirut, fiind pentru a doua zi consecutiva cand se inregistreaza astfel de incidente, potrivit site-ului postului BBC News preluat de mediafax.Vezi…

- Un protestatar s-a incendiat in orasul Beirut, in contextul unei serii de sinucideri inregistrate in ultimele zile, in semn de protest fata de situatia sociala precara din Liban, iar premierul Saad Hariri a cerut asistenta financiara din partea tarilor arabe si occidentale, scrie Mediafax."Un…

- Ciocniri au avut loc in noaptea de duminica spre luni, la Beirut, intre manifestanti antiguvernamentali si sustinatori ai Hezbollah si Amal, doua miscari siite libaneze influente. Tensiunile au crescut intre cele doua parti in urma blocarii unui pod din capitala Libanului.

- O jurnalista din Liban a devenit prima femeie editor-șef din istoria publicației Financial Times. Este vorba despre Roula Khalaf, nascuta in Beirut, care a lucrat pentru Financial Times in ultimii 24 de ani, scrie Stepfeed.com, potrivit Paginademedia.ro.Citește și: Statele Unite sprijina dreptul…

- Forțele de securitate au folosit duminica gaze lacrimogene împotriva protestatarilor antiguvernamentali din Bagdad, ranind cel puțin 22 de persoane, au declarat surse medicale, la o zi dupa ce au împins manifestațiile spre o piața principala din capitala irakiana, potrivit Reuters, scrie…

- Forțele de securitate au folosit duminica gaze lacrimogene impotriva protestatarilor antiguvernamentali din Bagdad, ranind cel puțin 22 de persoane, au declarat surse medicale, la o zi dupa ce au impins manifestațiile spre o piața principala din capitala irakiana, potrivit Reuters, anunța MEDIAFAX.Citește…