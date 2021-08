Liban. Cel puțin 20 de morți după explozia unui camion-cisternă. Armata, la benzinării Cel puțin 20 de persoane și-au pierdut viața, in noaptea de sambata spre duminica, 15 august, in urma exploziei unui camion cisterna in Liban, unde armata a fost trimisa la stațiile de benzina și unde un spital mare se teme de un „dezastru iminent” din cauza lipsei de combustibil. Watch: Footage being shared online shows the […] The post Liban. Cel puțin 20 de morți dupa explozia unui camion-cisterna. Armata, la benzinarii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

