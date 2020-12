Liban: A doua videoconferinţă internaţională privind acordarea de asistenţă Presedintele francez Emmanuel Macron si reprezentanti ai comunitatii internationale si-au reinnoit miercuri dorinta de a ajuta Libanul aflat in criza, dar au remarcat totodata lipsa conditiilor pentru un ajutor masiv si structural, inclusiv crearea unui guvern, informeaza AFP. La a doua conferinta internationala dedicata ajutorului de urgenta pentru Liban, la patru luni de la explozia din portul capitalei Beirut, intr-un moment in care tara este in criza iar liderii sai nu reusesc sa formeze un guvern, participantii au insistat asupra importantei depasirii momentului ajutoarelor de urgenta pe… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

