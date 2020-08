Liban: 16 responsabili ai portului din Beirut au fost arestaţi Cel putin 16 responsabili ai portului din Beirut si ai autoritatilor vamale au fost arestati in ancheta privind explozia mortala si devastatoare produsa marti la un depozit in care se aflau stocate tone de azotat de amoniu, a anuntat joi procurorul militar, relateaza AFP.



Este vorba de ''responsabili ai consiliului de administratie al portului din Beirut si ai administratiei vamale, precum si de responsabili pentru lucrarile de intretinere si de cei care au efectuat lucrari in hangarul numarul 12'', unde se aflau stocate tone de azotat de amoniu, a precizat procurorul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

