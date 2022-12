Stiri pe aceeasi tema

- Produs de Ruxandra Ion si Dream Film Production, serialul Lia – sotia sotului meu va avea premiera pe 12 ianuarie, de la 20:30, la Antena 1. Productia ce va fi difuzata in fiecare joi la Antena 1 este o adaptare libera dupa drama turceasca Asla Vazgecmem - Never let go, adaptarea fiind semnata de Radu…

- Bebe Cotimanis intra in pielea unui personaj pe care și l-a dorit și acum are ocazia sa il contureze dandu-i o nota personala. Celebrul actor a avut mana libera sa iți aleaga partenera din noua productie Antena 1 si Dream Film Production dintre actrițele care au venit la casting. In exclusivitate pentru…

- Kira Hagi a dat dovada de siguranța și umor la castingul desfașurat pentru alegerea distribuției noului serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production pentru Antena 1, “Lia – soția soțului meu”. Actrita si pictorita foarte talentata, fiica legendei fotbalului romanesc, Gheorghe Hagi, a…

- Unul dintre personajele din serialul „Lia”, care va incepe in curand la Antena 1 e Andi Badescu, interpretat de Vlad Gherman. Tanarul actor a facut declarații despre personajul lui, dar și despre transformarea fizica prin care a trecut pentru acest proiect. Absolvent al U.N.A.T.C. si prezentator al…

- Serialul de fictiune produs de Ruxandra Ion si Dream Film Production pentru Antena 1, Adela, care a cucerit publicul din Romania inca de la lansare, depaseste granitele romanesti. Productia este prezentata chiar zilele acestea la Targul de Televiziune de la Cannes si mai multe tari s-au aratat deja…

- Ce serial urmeaza dupa Adela la Antena 1 Serialul Adela se apropie incet, dar sigur, de final. Toate cele patru sezoane s-au bucurat de un foarte mare succes. Astfel ca postul de televiziune Antena 1 a inceput deja filmarile pentru un nou proiect. Este vorba despre Lia, un nou serial produs de Ruxandra…

- Dupa succesul inregistrat cu cele patru sezoane ale serialului Adela, Antena 1 da startul filmarilor pentru Lia, un nou serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production. Producția este o adaptare libera dupa drama turceasca Asla Vazgecmem / Never let go, adaptarea fiind semnata de…