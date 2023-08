Stiri pe aceeasi tema

- Serialul „Lia - soția soțului meu” revine astazi la Antena 1 cu sezonul 2. Personajele interpretate de Ana Bodea și Ștefan Floroaica trec prin situații neașteptate, dupa cum declara Ruxandra Ion, producatorul acest proiect de televiziune. „Credeati ca cel mai mare secret a fost ca Petru are o sotie…

- Din 24 august, la Antena 1 revine serialul „Lia – soția soțului meu”, iar telespectatorii fideli ai producției vor avea parte de intrigi cu mult suspans. Cel puțin așa ne garanteaza Ioana Blaj, cea care o interpreteaza pe Alice Vornicu, personajul negativ al poveștii.Ioana Blaj (35 de ani) o interpreteaza…

- Un barbat din Bosnia și-a impușcat soția și-a postat crima pe Instagram. In timp ce era cautat de poliție, a mai ucis doua persoane și a ranit alte trei. Crimele au avut loc vineri la Gradacac, un mic oras din nord-estul Bosniei. Barbatul s-a sinucis, informeaza Agerpres. „Trei persoane au fost ucise…

- Serialul „Lia – sotia sotului meu” revine cu un nou sezon, incepand din 24 august, in fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1. „Astept cu nerabdare sa urmariți noul sezon al serialului Lia - soția soțului meu, din 24 august, in fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1. Este un sezon in care personajul pe…

- Sezonul 19 a adus pe scena noi concurenți la Te cunosc de undeva, iar una dintre echipe a fost formata din Valentin și Codruța Sanfira. Chiar daca este un artist desavarșit, Valentin Sanfira s-a confruntat cu mai multe de-a lungul edițiilor, despre care nu a ezitat sa vorbeasca. Artistul a dezvaluit…

- Episoadele 45 și 46 din Lia - Soția soțului meu au adus pe micile ecrane finalul sezonului 1, cu o rasturnare de situație demna de un sfarșit grandios. Dupa ce a luat legatura cu clanul Rocca, Alice a complotat la moartea Liei. Cum i-a convins pe aceștia sa o ucida.

- La finalul primului sezon al serialului "Lia - soția soțului meu", telespectatorii se vor bucura de o surpriza de proporții. Se alatura proiectului, cu un rol intrigant, o actrița indragita, pe care au sperat sa o revada pe micile ecrane. Mai devreme decat s-au așteptat, dorința se va concretiza.

- In episoadele 43 si 44 din Lia - Soția soțului meu, razbunarea iși gasește mijloacele perfecte pentru a incurca și mai tare firul narativ al poveștii. Alice ia cateva decizii care fac ca situația sa ia o turnura neașteptata. Iata ce s-a intamplat!