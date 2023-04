Stiri pe aceeasi tema

- Episoadele 27 și 28 din Lia - Soția soția soțului meu aduc cu sine momente tensionate și situații limita. Din dorința de razbunare, Alice și Otilia s-au aflat la un pas sa o omoare pe Lia. Secretul casniciei dintre Petru și Lia a ieșit la suprafața pentru mai mulți protagoniști, iar Alice e tot mai…

- Nu mai e cale de intoarcere! In episoadele 25 și 26 din Lia - Soția soția soțului meu, adevarurile dureroase ies la iveala, iar povestea de iubire dintre Lia și Petru nu va mai fi in curand una „ascunsa”. Rand pe rand, minciunile se destrama, iar Alice afla in cel mai dur mod posibil ca Petru nu o mai…

- Episoadele 23 și 24 din Lia - Soția soția soțului meu o aduc pe Alice mai aproape de adevarul crunt pe care va fi nevoita sa il infrunte in curand. I-a prins pe Petru și Lia impreuna, iar ce a urmat dupa a fost un adevarat rollercoaster de emoții și trairi intense. Cum au in plan Lia și Petru sa gestioneze…

- Noi tensiuni apar intre Lia și Petru, pe fondul unei situații pe care niciunul dintre ei nu o vedea venind. In tot acest timp, Razvan are propriul plan de a o cuceri pe Alice, astfel ca ii dezvaluie o informație neașteptata. Spre final, Lia ajunge sa fie din nou victima colaterala in tot planul de razbunare…

- In episoadele 17 și 18 din Lia - Soția soția soțului meu, și mai multe piedici intervin in povestea de iubire dintre Petru și Lia, iar secretele par ca iși doresc sa iasa mai repede la suprafața. Iata cum au ajuns Petru și Alice sa se sarute, dar și ce se intampla cu relația dintre el și Lia!

- Lia și Petru traiesc in continuare urmarile unei iubiri interzise, in timp ce noi secrete tulburatoare ies la suprafața. Nici amenințarea clanului Rocca nu a disparut, aceștia fiind pe urmele familiei Vornicu. In tot acest timp, Alice afla cateva detalii dureroase despre perioada in care a fost in coma. Nu…

- Saptamana aceasta, la Antena 1, un nou personaj misterios, cu legaturi vechi in trecutul lui Alice (Ioana Blaj), isi face aparitia in povestea Lia – Sotia sotului meu. Alecsandru Dunaev, protagonistul proiectului Adela, de la Antena 1, revine pe micile ecrane cu rolul lui Razvan, varul cosmopolit al…

- Lucururile iau o intorsatura neașteptata atunci cand Alice, prima soție a lui Petru Vornicu, se trezește din coma și ii da toate planurile peste cap. Cu toate acestea, starea ei este una precara, iar Petru este pus in fața unei decizii dificile.