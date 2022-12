LIA si Just Eddie aduc in actualitate Ninge, o piesa lansata de Margareta Paslaru in urma cu 26 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Andra pregatește lansarea colindului „Ninge anul asta de Craciun”. Piesa evidențiaza dorința de a avea sarbatori pline de zapada, alaturi de cei dragi. In videoclip apare toata familia ANDREI, cei doi copii, soțul Catalin Maruța, inclusiv parinții și surorile interpretei de la Campia Turzii. Artista…

- Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice a lansat marti seara piesa de teatru „DA‟, inspirata din povestile unor pacienti cu dermatita atopica, ce reprezinta un demers de popularizare a experientei prin care trec copiii, adolescentii si tinerii cu aceasta afectiune. Desi pentru multi…

- ”Move like that”, piesa cu vibe de festival nascuta in cadrul proiectului UNTOLD SESSION by DEMOGA Music este acum disponibila pe Spotify, YouTube, ‎Apple Music, Amazon Music și Deezer. ,,Move like that” este melodia produsa de Sambo (foto) și SBSTN și poate fi ascultata aici. ”Move like that reprezinta…

- Nosfe a creat multa muzica inainte de a se stinge din viața. Cantarețul se pregatea sa lanseze și un album, despre care managementul lui spunea ca va fi stufs, dat fiind faptul ca el a compus peste 200 de piese.

- O cantareața de la noi din țara a trecut prin momente delicate și de-a dreptul șocante in urma cu doar cațiva ani, atunci cand a vrut sa colaboreze cu o casa de discuri pentru a-și scoate melodiile. Artistei i s-au propus lucruri indecente, totul pentru ca respectiva casa de discuri sa o accepte și…

- De luni pana vineri, in direct pe PRO TV, Catalin Maruța are alaturi de el unele dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz. In aceasta dupa amiaza, Andra, iubita artista și jurata a emisiunii Romanii au talent și Smiley, antrenorul de la Vocea Romaniei și prezentatorul Romanii au talent, au venit…

- Surpriza din partea artiștilor autohtoni Natalia Barbu și Pasha Parfeni. Interpreții au lansat astazi, 14 octombrie, piesa „Chișinaul”, o dedicație adusa Capitalei cu prilejul aniversarii.

- Intr-o zi de marți 13, doi dintre cei mai indragiți soliști de la noi și-au facut timp sa intre in studioul de inregistrari și sa scoata o piesa ce va prinde imediat la public. Pentru ca Mellina și What’s Up vor face din “Nu ma lasa” o piesa de top impreuna cu Sprint Music. Dupa ce ați vazut-o pe Mellina…