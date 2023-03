Stiri pe aceeasi tema

- Fost avocat al lui Radu Mazare trecut intre timp in barca dreptații usr-iste, Stelian Ion a cautat sa saboteze candidatura la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a judecatoarei Lia Savonea, președintele Curții de Apel București, aruncand o petarda juridica care a inflamat imediat presa haștagista. …

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, decretele de eliberare din functie a mai multor magistrati, intre care se numara si procurorul Crin Bologa, fost sef al Directiei Nationale Anticoruptie. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, seful statului l-a eliberat pe Crin Bologa din…

- Trei judecatoare de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au anulat o condamnare de 4 ani inchisoare pentru fostul senator Dan Sova si i-au aplicat acestuia o pedeapsa cu suspendare, sustinand ca intr-un sistem de drept trebuie pus accent pe caracterul educativ al sanctiunilor penale si nu pe latura…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretele pentru eliberarea din functie a mai multor magistrati, ca urmare a pensionarii acestor, informeaza Administratia Prezidentiala intr-un comunicat de presa. Șeful statului a semnat urmatoarele documente: – Decret privind eliberarea din funcția de judecator…

- EFECTUAREA IN CONTINUARE A URMARIRII PENALE FAȚA DE ȘASE MEDICI ȘI PATRU PACIENȚI ȘI LUARE DE MASURI PREVENTIVE In continuarea comunicatului de presa din data de 17 februarie 2023 , Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ)…

- Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) a anunțat azi, 18 februarie, ca procurorii din cadrul Secției de urmarire penala a PICCJ au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fața de o persoana fizica avand calitatea…

- Așa cum “Romania libera” a prezentat, in premiera naționala , motivul razboiului din filiala județeana Timiș a Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania este cel al validarilor. Unii sunt recunoscuți de centru, alții au cazut in disgrație. In urma narativului publicistic, potrivit caruia, fosta conducere…

- Echipa manageriala și colegii din cadrul Curții de Apel Alba Iulia ii adreseaza mulțumiri doamnei Ștefania Dragoe, pentru intreaga activitate desfașurata in cadrul instantei, atat in calitate de judecator, cat și in calitate de vicepreședinte al Curții de Apel Alba Iulia, și ii ureaza mult succes in…