Stiri pe aceeasi tema

- Puterea va prezinta, in EXCLUSIVITATE, ce castiguri salariale au raportat la finele anului trecut judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) in declaratiile de avere. Un lucru e cert : la prima vedere, pare ca au parte de lapte și miere. Pensiile speciale si veniturile anuale obtinute…

- Fost avocat al lui Radu Mazare trecut intre timp in barca dreptații usr-iste, Stelian Ion a cautat sa saboteze candidatura la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a judecatoarei Lia Savonea, președintele Curții de Apel București, aruncand o petarda juridica care a inflamat imediat presa haștagista. …

- Magistrații Curții de Apel București au decis sa pastreze raportul de evaluare prin care Agenția Naționala de Intergitate o acuza pe Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 din București, de conflict de interese și incompatibilitate. Decizia nu este definitiva și are drept de recurs in cinci zile de…

- Gabriel Oprea ar putea afla azi sentința in dosarul uciderii lui Gigina. Pe 31 ianuarie, Tribunalul Bucuresti a amanat pronuntarea sentintei pentru data de 17 februarie. Tribunalul Bucuresti ar putea da vineri, 17 februarie, sentinta in dosarul in care fostul ministru de Interne Gabriel Oprea este acuzat…

- „Respinge propunerea formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Valcea ca nefondata. In baza art. 227 alin 2 rap la art. 202 alin. 4 lit d Cpp si art 218 Cpp ia masura arestului…

- Deși susținea ca nu are motive sa demisioneze, presedintelui Autoritatii Electorale Permanente (AEP), a renunțat miercuri la funcție, pe fondul scandalului generat de angajarea cumnatei in instituția pe care o conducea. „Autoritatea Electorala Permanenta informeaza ca astazi, 11 ianuarie 2023, domnul…

- Referitor la acuzatiile pe care i le aduce ANI, Presedintelui Autoritatii Electorale Permanente, Constantin Mituletu-Buica, a precizat ca angajarea cumnatei sale a fost una „legala si morala”. „Nu am de ce sa demisionez si nici sa fiu schimbat, pentru ca am respectat legea, cea civila si cea penala”,…