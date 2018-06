Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat marti seara la TVR1, legat de decizia CCR, ca daca Iohannis nu se va pronunta la timp si nu o va suspenda pe Laura Codruta Kovesi, s-ar putea ajunge la suspendarea presedintelui.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a spus, marti seara, ca este convinsa ca liderul PDL, Liviu Dragnea, va fi achitat în dosarul DGASPC, în care este acuzat de fapte de coruptie, alaturi de fosta lui sotie, pentru ca dosarul este unul penibil.

- PSD se incurca in explicatii privind Pilonul II de pensii. Vicepremierul Paul Stanescu sustine, in prima faza, ca nu s-a discutat niciodata despre suspendarea Pilonului II, apoi ca nu s-a discutat despre desfiintarea acestuia, si, la final, ca nu s-a discutat niciodata despre Pilonul II, in general.…

- Prima reacție a premierului Viorica Dancila, in scandalul desființarii Pilonului II de pensii. Prim ministrul a precizat ca nici nu s-a discutat in Guvern despre desființarea acestuia și nici nu se va desființa. Pe de alta parte, și premierul Viorica Dancila a spus ca, in momentul de fața, se fac analize…

- Guvernul pregatește un pachet legislativ prin care sa suspende Pilonul II de pensii in perioada 1 iulie – 31 decembrie 2018. Masura e in contradicție cu ceea ce declarau acum cateva zile Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, liderii coaliției de guvernare PSD-ALDE. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, joi, dupa ce Ludovic Orban a anuntat ca a facut plangere penala impotriva Vioricai Dancila si a lui Liviu Dragnea, ca este un atac "penibil" si similar cu cel din 2015, cand Iohannis a cerut demisia premierului de la acea vreme, Victor Ponta.

- Lia Olguța Vasilescu a vorbit, la TVR1, despre procesul liderului PSD Liviu Dragnea. Ministrul Muncii este de parere ca „un astfel de dosar, in fața unor judecatori, nu doar competenți, dar și cu spirit de dreptate, nu are cum sa țina”.

- Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, a anunțat, marți seara, la Antena 3, intr-un interviu acordat lui Radu Tudor, ca numarul angajaților din Romania nu e cel din Revisal, ci mult mai mare. Daca in Revisal sunt inregistrate peste 6,3 milioane de contracte de munca, Vasilescu spune ca acolo nu…