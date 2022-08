Lia Olguța Vasilescu: „Va fi dezastru!” Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, atrage atenția ca daca vor disparea subvențiile la energie din partea Guvernului, ne vom confrunta cu un dezastru. „Eu cred ca va fi o iarna destul de complicata. (…) Nu mai putem sa alimentam cu energie pe cabune (n.r. – Complexul Energetic Oltenia). Intre timp, poate și din cauza acestui razboi, situația s-a mai reglat. Acum este cu totul altceva, numai ca nici pana in acest moment stocul de carbune nu este la capacitatea la care ne trebuie pentru aceasta iarna. Mai precis, pana acum in stoc mai avem 100.000 de tone de carbune, necesarul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

