Primarul municipiului Craiova, Lia Olguta Vasilescu, a afirmat joi, in cadrul sedintei Consiliului Local, ca in ultima saptamana Complexul Energetic Oltenia (CEO) a majorat din nou pretul la carbune cu 30%, refuzand sa furnizeze carbune catre CET 2 Craiova pentru perioada de iarna, asa cum si-a asumat…

Ministerul Apararii ucrainean a negat duminica informatiile vehiculate in presa conform carora a semnat contracte la suprapret pentru produsele alimentare destinate militarilor sai, respingand orice acuzatie de coruptie intr-o tara in care delapidarea de fonduri ramane o practica obisnuita, noteaza…

Republica Cipru a retras cetatenia unui numar de 232 de persoane, ca reactie la un scandal de spalare de bani care a implicat acordarea ilegala sau dubioasa a cetateniei acestei tari, a scris miercuri cotidianul Phileleftheros, citand oficiali guvernamentali, transmite DPA, potrivit Agerpres.

Primarul comunei Petrești, județul Dambovița, a fost agresat, marți, chiar in sediul Primariei, de catre un cetațean care participa la ședința Consiliului Local.

Oficialii europeni au cazut de acord asupra instituirii unei taxe de poluare care va fi aplicata atat celor care dețin o centrala de apartament, cat și celor care folosesc carburanți.

Italia s-a calificat in semifinalele Cupei Davis dupa ce a invins Statele Unite cu scorul de 2-1 in sferturi de finala, joi, in orasul spaniol Malaga, anunța Agerpres.

Primarul municipiului Ploiesti, Andrei Volosevici, a propus Consiliului Local sa voteze un proiect de hotarare care prevede mentinerea pretului gigacaloriei pentru populatie la nivelul stabilit in anul 2019, diferenta urmand a fi suportata, sub forma de subventie, de la bugetul local al orasului,…

Ar fi 'periculos' si 'dificil' sa se continue implementarea acordului privind exportul de cereale din porturile ucrainene prin Marea Neagra fara Rusia, care si-a suspendat sambata participarea la acest pact, a avertizat luni, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in timp ce nave de…