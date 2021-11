Stiri pe aceeasi tema

- USR transmite ca vrea la guvernare, refacerea coaliției cu PNL și UDMR fiind soluția pentru ieșirea cea mai rapida din actuala criza politica. Declarația vine la scurt timp dupa ce premierul desemnat Nicolae Ciuca a anunțat ca iși va depune mandatul, iar PNL propune flexibilizarea mandatului, renunțand…

- Lia Olguta Vasilescu crede ca s-ar impune o intrare la guvernare a PSD pentru continuarea reformelor începute de social-democrati în guvernarea precedenta, noteaza News.ro.Întrebata, luni seara, la România TV, daca PSD ar intra la guvernare cu un premier PNL, Lia Olguta…

- Vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu a declarat luni seara, la Romania TV, ca „se impune” intrarea PSD cu miniștri in Guvern. Afirmația vine in timp ce la sediul PNL Nicolae Ciuca și-a depus mandatul și liberalii voteaza sa negocieze formarea unui nou Guvern in care sa coopteze USR sau PSD.…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a spus, miercuri, ca, pana simbata seara, Nicoale Ciuca va depune la Parlament programul de guvernare și lista cu miniștrii cabinetului. "Pana sambata seara va depune programul de guvernare și lista cu miniștri. Este un moment greu pentru Romania și…

- Ionuț Moșteanu afirma ca USR nu va vota un Guvern minoritar: „Ințeleg ca va veni astazi sa prezinte programul de guvernare, ca și cum un program de guvernare, niște ganduri bune așternute pe hartie ar fi vreo garanție. Nu, garanția sunt bunele intenții și profesionalismul oamenilor care pun in aplicare…

- Astazi, la ora 12:00, premierul desemnat, Nicolae Ciuca, se va intalni cu reprezentantii USR pentru a discuta despre programul de guvernare, informeaza Agerpres.Anca Dragu, presedintele Senatului, a declarat ca la aceasta intalnire nu vor avea loc negocieri.Declaratia presedintelui Senatului, Anca Dragu:"Luni…

- Soarta țarii se decide prin SMS: Membrii PSD intrebați prin mesaje daca doresc guvernare alaturi de PNL. Reprezentanți din ALBA confirma „demersul” Soarta țarii se decide prin SMS: Membrii PSD intrebați prin mesaje daca doresc guvernare alaturi de PNL. Reprezentanți din ALBA confirma „demersul” Situația…

- Vietile craiovenilor care locuiesc in zone aflate in apropierea caii ferate sunt puse in pericol de zeci de ani din cauza ca autoritatile, alaturi de CFR, nu au gasit solutii pentru a construi pasaje pentru pietoni, peste calea ferata. Pe toata lungimea caii ferate, incepand din cartierul craiovean…