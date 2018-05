Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, se intreaba retoric, pe Facebook, in replica la afirmatiile presedintelui Klaus Iohannis, cine a promulgat legea bugetului de stat acum cateva luni si daca seful statului nu mai stie ce a semnat.

- Ministrul Finantelor a spus ca pentru acest an toate platile se regasesc in buget. "Pentru acest an, toate platile se regasesc in buget. Nu este niciun fel de pericol pentru pensii si salarii in acest an. Absolut deloc. Un guvern de stanga, in orice situatie, nu va afecta veniturile populatiei.…

- "Klaus Iohannis devine un instigator, ceea ce il face sa iasa cu totul din limitele pe care i le da Constitutia. Ca este impotriva PSD, ca este impotriva guvernului, dar ca ajunge sa fie in acest fel si impotriva propriului popor asmutindu-l cu teme false, asta e nepermis. Din fericire pentru el,…

- Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, reactioneaza ironic la intrebarea presedintelui Klaus Iohannis pe tema salariilor si pensiilor."Klaus Johannis: 'Mai aveți bani de pensii și salarii?' Pai cine a promulgat Legea Bugetului de Stat acum cateva luni? Nu mai știe ce a semnat?", scrie Olguta…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca Executivul trebuie sa explice daca mai are bani pentru pensii si salarii pana la finalul anului si ce are de gand sa faca cu Pilonul II, in contextul discutiilor din ultimele zile. "Se discuta despre Pilonul II de pensii. Din pacate pana…

- "Se discuta de cateva zile bune despre Pilonul II de pensii. Din pacate, pana și cei de la PSD se contrazicBa se desființeaza, ba nu, ba se suspenda, ba nu, ba e un proiect asumat, ba nu, o harababura totala. Și totuși, lumea se intreaba de ce s-a creat aceasta incertitudine, oare ce țintesc…

- "Presedintele a facut ceea ce trebuia sa faca, si anume sa atraga atentia asupra disfunctionalitatilor majore care sunt provocate de legislatia salarizarii in domeniul public si de bulversarea fiscala introdusa prin Ordonanta 79, Ordonanta 4 privind supraimpozitarea contractelor part-time, Ordonanta…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis se intalnește marti, la ora 12.00, la Palatul Cotroceni cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, anunta Administratia Prezidentiala. Premierul Viorica Dăncilă a declarat că salarizarea şi bugetul vor fi principalele…