Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, reactioneaza dur la criticile presedintelui Iohannis pe tema politicii salariale. Aceasta sustine ca in discutia de la Cotroceni, Klaus Iohannis nu a formulat aceleasi critici si ii cere presedintelui sa publice stenograma discutiilor.

"Klaus Johannis despre legea salarizarii și discuțiile, de la Cotroceni, la care am participat impreuna cu premierul Dancila: “E adevarat ca, cel puțin in public, avem abordari diferite”. Exact! In discuții private avem aceeași abordare. Nu-i așa, domnule președinte? De ce nu prezentați Stenograma discuției de la…