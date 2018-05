Lia Olguta Vasilescu a spus ca in aceasta vara vor fi prezentate toate avantajele și dezavantajele mutarii banilor de la Pilonul II de pensii la Pilonul I.



„Noi ne-am hatorat ce vrem sa facem. Și este ceea ce am comunicat de anul trecut, și anume sa fie opțional acest Pilon II. Fara doar și poate este batuta in cuie varianta aceasta. Intre timp am aflat cu stupefacție ca sunt și eu la Pilonul II de pensii cotizant, in condițiile in care eu am fost absolut convinsa ca fiind la limita de varsta atunci mi s-a luat in considerare o cerere pe care o depusesem la Camera Deputaților, unde…