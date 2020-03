Stiri pe aceeasi tema

- Decizie CEXN PSD! Parlamentarii PSD nu vor participa la votul de investitura al guvernului Orban2. Vor fi la munca, la grupurile parlamentare, dar nu vor asigura cvorumul pentru validarea ori invalidarea de catre plenul Parlamentului a guvernului Orban 2 PSD nu poate fi partas la circul, la mascarada…

- Tichetul de masa, majorat la 20 de lei/ Violeta Raduț: “De cate ori este vorba de proiecte care vizeaza o imbunatațire a vieții romanilor, liberalii se plang ca nu sunt bani” in Politic / on 17/02/2020 at 11:21 / Valoarea nominala a unui tichet de masa va ajunge la 20 de lei, potrivit…

- Parlamentarii liberali se vor abtine de la votul de investire a Guvernului, la 24 februarie, iar ministrii propusi se vor folosi de sedinta Parlamentului pentru a-si prezenta bilantul si prioritatile, a declarat joi seara, la Digi24, vicepremierul Raluca Turcan, aratand ca interesul liberalilor este…

- Ordonanța de Urgența a Guvernului prin care este amanata cu șase luni dublarea alocațiilor pentru copii a fost respinsa de Senat. Votul final il va avea Camera Deputaților. Dublarea alocației pentru copiii intre 2 și 18 ani, la 300 de lei, respectiv la 600 de lei pentru copiii cu handicap, a fost adoptata…

- "Am luat o decizie, alaturi de colegii mei: in cazul in care un parlamentar al PSD nu voteaza motiunea sau lipseste nemotivat de la ziua in care va fi votul pe motiune, o perioada, respectiv pana dupa alegerile generale, va fi suspendat din PSD, cu alte cuvinte nu va participa pe listele PSD la viitoarele…

- Bugetul de stat pe 2020 al Italiei a fost adoptat luni de Parlament, cu o saptamana inainte de termenul limita fixat pentru sfarsitul anului, gratie unui vot de incredere in Camera Deputatilor, transmite Reuters.Bugetul, care mizeaza pe faptul ca deficitul bugetar va ramane la 2,2% din Produsul…

- Limita maxima de 8.500 de lei la plata indemnizatiei pentru cresterea copilului ar putea fi eliminata. Limita maxima pentru indemnizația primita lunar de catre parinți pentru creșterea copilului va fi eliminata, astfel ca parinții vor putea primi indemnizații mai mari de 8.500 de lei, cat este limita…

- Deputatul PSD Lia Olguta Vasilescu reactioneaza la criticile aduse Romaniei in Consiliul Europei din cauza abrogarii rapide a recursului compensatoriu, fara adoptarea de masuri alternative. Fostul ministru al Muncii cere masuri din partea Guvernului, afirmand ca la CEDO "nu mai merge cu lozinci"."Cand…